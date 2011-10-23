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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лилль
Лилль
Сов 45
Баша 65
Коул 84
3:1
Матч завершен
Лион
Лион
Бриан 22
Лига 1, 11 тур
Лига 1,
11 тур
Франция
23 окт. 2011, 22:00 МСК
23.10.2011, 22:00 МСК
воскресенье
Фреди Фотрель
Фреди Фотрель
Главный Судья
Составы
Лилль
мин
0
Ландро
Микаэль Ландро
90
0
Берья
Франк Берья
90
0
Баша
Марко Баша
65'
65'
90
0
Шеджу
Орельен Шеджу
90
0
Дебюши
Матье Дебюши
90
0
Гуйе
Идрисса Гуйе
59
0
Мавуба
Рио Мавуба
90
0
Бальмон
Флоран Бальмон
90
0
Азар
Эден Азар
90
0
Сов
Мусса Сов
45'
45'
86
0
Пайет
Димитри Пайет
70
Запасные
0
Эньяма
Винсент Эньяма
0
Боннар
Лоран Боннар
0
Розегнал
Давид Розегнал
0
Педретти
Бенуа Педретти
0
Обраньяк
Людовик Обраньяк
0
Коул
Джо Коул
84'
0
Йелень
Иренеуш Йелень
Лион
мин
0
Льорис
Уго Льорис
90
0
Сиссоко
Али Сиссоко
90
0
Ловрен
Деян Ловрен
90
0
Коне
Сиди Коне
90
0
Ревейер
Антони Ревейер
90
0
Бастос
Мишел Бастос
90
0
Гоналон
Максим Гоналон
90
0
Чельстрем
Ким Чельстрем
55
0
Гуркюфф
Йоанн Гуркюфф
77
0
Бриан
Джимми Бриан
22'
22'
90
0
Гомис
Бафетимби Гомис
90
Запасные
0
Веркутр
Реми Веркутр
0
Крис
Крис
0
Дабо
Мухамаду Дабо
0
Эдерсон
Эдерсон
0
Фофана
Геида Фофана
0
Бельфодиль
Исхак Бельфодиль
0
Ляказетт
Александр Ляказетт