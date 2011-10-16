Матч завершен
Ренн
Ренн
2:0
Матч завершен
Лорьян
Лорьян
Лига 1, 10 тур

Лига 1,

10 тур

Франция
16 окт. 2011, 22:00 МСК
16.10.2011, 22:00 МСК
воскресенье
Составы