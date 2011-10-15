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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
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Матч завершен
Лион
Лион
3:1
Матч завершен
Нанси
Нанси
Лига 1, 10 тур
Лига 1,
10 тур
Франция
15 окт. 2011, 20:00 МСК
15.10.2011, 20:00 МСК
суббота
Составы