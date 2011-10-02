Матч завершен
Лилль
Лилль
2:0
Матч завершен
Ренн
Ренн
Лига 1, 9 тур

Лига 1,

9 тур

Франция
2 окт. 2011, 18:00 МСК
2.10.2011, 18:00 МСК
воскресенье
Составы