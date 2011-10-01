Матч завершен
Бордо
Бордо
2:2
Матч завершен
Монпелье
Монпелье
Лига 1, 9 тур

Лига 1,

9 тур

Франция
1 окт. 2011, 22:00 МСК
1.10.2011, 22:00 МСК
суббота
Составы