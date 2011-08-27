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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Валансьен
Валансьен
Доссеви 27
1:2
Матч завершен
Бордо
Бордо
Траоре 81
Модест 90
Лига 1, 4 тур
Лига 1,
4 тур
Франция
27 авг. 2011, 20:00 МСК
27.08.2011, 20:00 МСК
суббота
Эрве Пиччирилло
Эрве Пиччирилло
Главный Судья
Составы
Валансьен
мин
0
Пеннето
Николас Пеннето
90
0
Дюкортью
Давид Дюкортью
90
0
Бонг
Гаэтан Бонг
90
0
Ангуа
Бенджамин Ангуа
90
0
Изима-Мирен
Николя Изима-Мирен
90
0
Данич
Гаэль Данич
90
0
Гомис
Реми Гомис
70
0
Коад
Рено Коад
87
0
Санчес
Карлос Санчес
90
0
Доссеви
Матье Доссеви
27'
27'
86
0
Пужоль
Грэгори Пужоль
90
Запасные
0
Саез
Жозе Саез
0
Кадир
Фуед Кадир
0
Самасса
Мамаду Самасса
Бордо
мин
0
Каррассо
Седрик Каррассо
90
0
Тремулинас
Бенуа Тремулинас
90
0
Планюс
Марк Планюс
90
0
Сиани
Микаэль Сиани
90
0
Сане
Людовик Сане
90
0
Бен Халфаллах
Фахид Бен Халфаллах
64
0
Плашил
Ярослав Плашил
90
0
Жуссие
Жуссие
64
0
Н'Гуэмо
Ландри Н'Гуэмо
90
0
Морис-Белэй
Николя Морис-Белэй
76
0
Гуффран
Йоан Гуффран
90
Запасные
0
Траоре
Абду Траоре
81'
0
Модест
Антони Модест
90'
0
Диабате
Шейк Диабате