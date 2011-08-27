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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ницца
Ницца
0:0
Матч завершен
Брест
Брест
Лига 1, 4 тур
Лига 1,
4 тур
Франция
27 авг. 2011, 20:00 МСК
27.08.2011, 20:00 МСК
суббота
Паскаль Вилео
Паскаль Вилео
Главный Судья
Составы
Ницца
мин
0
Мулунгуи
Эрик Мулунгуи
90
0
Оспина
Давид Оспина
90
0
Сивелли
Ренато Сивелли
90
0
Монсон
Лусиано Монсон
90
0
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
0
Клер
Франсуа Клер
90
0
Мерием
Камиль Мерием
81
0
Дигар
Дидье Дигар
90
0
Мунье
Антони Мунье
90
0
Абриэль
Фабрис Абриэль
87
0
Пентекот
Ксавье Пентекот
64
Запасные
0
Диаките
Дрисса Диаките
0
Энньон
Сирил Энньон
0
Гонсалвеш
Эсмаэль Гонсалвеш
Брест
мин
0
Элана
Стив Элана
90
0
Кулибали
Усмане Кулибали
90
0
Байссе
Поль Байссе
90
0
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
90
0
Зебина
Джонатан Зебина
90
0
Лесомье
Бенуа Лесомье
90
0
Кульма
Джон Хайро Кульма
90
0
Груги
Бруно Груги
90
0
Пойе
Роман Пойе
90
0
Ру
Нолан Ру
70
0
Бен-Басат
Эден Бен-Басат
90
Запасные
0
Эволо
Оскар Эволо
0
Ба
Адама Ба