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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лион
Лион
Пьянич 49
Пье 84
2:1
Матч завершен
Монпелье
Монпелье
Бедимо 90
Лига 1, 4 тур
Лига 1,
4 тур
Франция
27 авг. 2011, 22:00 МСК
27.08.2011, 22:00 МСК
суббота
Энтони Готье
Энтони Готье
Главный Судья
Составы
Лион
мин
0
Льорис
Уго Льорис
90
0
Сиссоко
Али Сиссоко
90
0
Ловрен
Деян Ловрен
90
0
Коне
Бакари Коне
90
0
Ревейер
Антони Ревейер
90
0
Бастос
Мишел Бастос
90
0
Гоналон
Максим Гоналон
90
0
Чельстрем
Ким Чельстрем
90
0
Лисандро
Лисандро
90
0
Бриан
Джимми Бриан
46
0
Гомис
Бафетимби Гомис
78
Запасные
0
Пьянич
Миралем Пьянич
49'
0
Пье
Жереми Пье
84'
0
Ляказетт
Александр Ляказетт
Монпелье
мин
0
Пьонье
Лоран Пьонье
90
0
Бедимо
Анри Бедимо
90'
90'
90
0
Хилтон
Виторино Хилтон
90
0
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
90
0
Бокали
Гарри Бокали
90
0
Дернес
Жоффрей Дернес
68
0
Утака
Джон Утака
90
0
Саихи
Жамель Саихи
90
0
Бельханда
Юнес Бельханда
90
0
Эстрада
Марко Эстрада
75
0
Жиру
Оливье Жиру
90
Запасные
0
Марво
Жорис Марво
0
Камара
Сулейман Камара
0
Койта
Бенгали-Фоде Койта