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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Монпелье
Монпелье
Бельханда 31
Дернес 52
Камара 72
Камара 86
4:0
Матч завершен
Ренн
Ренн
Лига 1, 3 тур
Лига 1,
3 тур
Франция
21 авг. 2011, 18:00 МСК
21.08.2011, 18:00 МСК
воскресенье
Александре Кастро
Александре Кастро
Главный Судья
Составы
Монпелье
мин
0
Пьонье
Лоран Пьонье
90
0
Бедимо
Анри Бедимо
90
0
Хилтон
Виторино Хилтон
90
0
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
90
0
Бокали
Гарри Бокали
90
0
Дернес
Жоффрей Дернес
52'
52'
66
0
Утака
Джон Утака
88
0
Саихи
Жамель Саихи
90
0
Бельханда
Юнес Бельханда
31'
31'
65
0
Эстрада
Марко Эстрада
90
0
Жиру
Оливье Жиру
90
Запасные
0
Журдрен
Жоффрей Журдрен
0
Женешам
Сирил Женешам
0
Эль-Каутари
Абделхамид Эль-Каутари
0
Пито
Ромейн Пито
0
Марво
Жорис Марво
0
Кабелья
Реми Кабелья
0
Камара
Сулейман Камара
72', 86'
Ренн
мин
0
Костиль
Бенуа Костиль
90
0
Теофил-Катерин
Кевин Теофил-Катерин
90
0
Мангане
Кадер Мангане
90
0
Кана-Бийик
Жан-Армель Кана-Бийик
90
0
Мавинга
Крис Мавинга
90
0
Манджек
Жорж Манджек
90
0
Питройпа
Джонатан Питройпа
74
0
Фере
Жюльен Фере
62
0
М'Вила
Янн М'Вила
90
0
Камара
Абдул Камара
45
0
Монтаньо
Виктор Уго Монтаньо
90
Запасные
0
Диалло
Абдулайе Диалло
0
Бойе
Джон Бойе
0
Данзе
Ромен Данзе
0
Теттей
Александер Теттей
0
Думбия
Тонго-Хамед Думбия
0
Букари
Абдулразак Букари
0
Кембо-Экоко
Жирес Кембо-Экоко