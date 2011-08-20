Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Кан
Кан
Марк 90
1:2
Матч завершен
Лилль
Лилль
Педретти 69
Дебюши 88
Лига 1, 3 тур
Лига 1,
3 тур
Франция
20 авг. 2011, 20:00 МСК
20.08.2011, 20:00 МСК
суббота
Составы
Кан
мин
0
Тебо
Алексис Тебо
90
0
Проман
Грегори Проман
73
0
Рейно
Александр Рейно
90
0
Сорбон
Жереми Сорбон
90
0
Арто
Томас Арто
90
0
Вандам
Джерри Вандам
82
0
Соб
Николя Соб
90
0
Ниве
Бенжамин Ниве
90
0
Бюло
Фредерик Бюло
90
0
Амума
Ромен Амума
90
0
Ньянг
М'Байе Ньянг
59
Запасные
0
Перки
Дамьен Перки
0
Марк
Дамьен Марк
90'
0
Лазаревич
Бранко Лазаревич
0
Ваге
Молла Ваге
0
Лека
Грегори Лека
0
Траоре
Кандиа Траоре
Лилль
мин
0
Ландро
Микаэль Ландро
90
0
Берья
Франк Берья
71
0
Баша
Марко Баша
90
0
Шеджу
Орельен Шеджу
90
0
Дебюши
Матье Дебюши
88'
88'
90
0
Азар
Эден Азар
90
0
Педретти
Бенуа Педретти
69'
69'
90
0
Бальмон
Флоран Бальмон
90
0
Пайет
Димитри Пайет
77
0
Мавуба
Рио Мавуба
90
0
Сов
Мусса Сов
85
Запасные
0
Эньяма
Винсент Эньяма
0
Боннар
Лоран Боннар
0
Суаре
Папе Суаре
0
Обраньяк
Людовик Обраньяк
0
Гуйе
Идрисса Гуйе
0
Роделен
Ронни Роделен
0
Ваде
Омар Ваде