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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Брест
Брест
Лесомье 12
1:1
Матч завершен
Лион
Лион
Гомис 68
Лига 1, 3 тур
Лига 1,
3 тур
Франция
20 авг. 2011, 20:00 МСК
20.08.2011, 20:00 МСК
суббота
Фреди Фотрель
Фреди Фотрель
Главный Судья
Составы
Брест
мин
0
Элана
Стив Элана
90
0
Байссе
Поль Байссе
90
0
Марсьяль
Жоан Марсьяль
90
0
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
90
0
Кулибали
Усмане Кулибали
90
0
Лесомье
Бенуа Лесомье
12'
12'
90
0
Кульма
Джон Хайро Кульма
90
0
Груги
Бруно Груги
79
0
Пойе
Роман Пойе
90
0
Туре
Ларсен Туре
70
0
Ру
Нолан Ру
90
Запасные
0
Каппоне
Лионель Каппоне
0
Зебина
Джонатан Зебина
0
Эволо
Оскар Эволо
0
Маконда
Трипи Маконда
0
Сума
Ричард Сума
0
Лика
Марио Лика
0
Бен-Басат
Эден Бен-Басат
Лион
мин
0
Льорис
Уго Льорис
90
0
Сиссоко
Али Сиссоко
90
0
Ловрен
Деян Ловрен
90
0
Коне
Бакари Коне
90
0
Ревейер
Антони Ревейер
90
0
Пьянич
Миралем Пьянич
90
0
Чельстрем
Ким Чельстрем
75
0
Коне
Сиди Коне
90
0
Лисандро
Лисандро
90
0
Бельфодиль
Исхак Бельфодиль
53
0
Гомис
Бафетимби Гомис
68'
68'
69
Запасные
0
Веркутр
Реми Веркутр
0
Гассама
Ламин Гассама
0
Умтити
Самуэль Умтити
0
Бастос
Мишел Бастос
0
Гоналон
Максим Гоналон
0
Бриан
Джимми Бриан
0
Пье
Жереми Пье