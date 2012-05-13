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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
0:1
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Фалькао 88
Примера, 38 тур
Примера,
38 тур
Испания
13 мая 2012, 21:00 МСК
13.05.2012, 21:00 МСК
воскресенье
Составы
Вильярреал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Коста
Хауме Коста
90
0
Гаспар
Марио Гаспар
89
0
Мусаччио
Матео Мусаччио
90
0
Сапата
Кристиан Сапата
90
0
Марчена
Карлос Марчена
67
0
Валеро
Борха Валеро
90
0
Бруно
Бруно
90
0
Перес
Эрнан Перес
75
0
Сенна
Маркос Сенна
90
0
Рубен
Марко Рубен
90
Запасные
0
Санчес
Сесар Санчес
0
Гонсало
Гонсало
0
Лопес
Анхель Лопес
0
Кани
Кани
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
0
Вакасо
Мубарак Вакасо
0
Нилмар
Нилмар
Атлетико
мин
0
Куртуа
Тибо Куртуа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Годин
Диего Годин
90
0
Миранда
Жоао Миранда
90
0
Хуанфран
Хуанфран
75
0
Тиагу
Тиагу
90
0
Габи
Габи
68
0
Адриан
Адриан
90
0
Сальвио
Эдуардо Сальвио
90
0
Диего
Диего
90
0
Фалькао
Радамель Фалькао
88'
88'
90
Запасные
0
Асенхо
Серхио Асенхо
0
Лопес
Антонио Лопес
0
Домингес
Альваро Домингес
0
Суарес
Марио Суарес
0
Коке
Коке
0
Пицци
Пицци
0
Мартин
Педро Мартин