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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Реал
Мадрид
Роналду 19
Бензема 23
Озил 49
Озил 58
4:1
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Кастро 52
Примера, 38 тур
Примера,
38 тур
Испания
13 мая 2012, 21:00 МСК
13.05.2012, 21:00 МСК
воскресенье
Составы
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Марсело
Марсело
76
0
Рамос
Серхио Рамос
90
0
Пепе
Пепе
90
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
44
0
Роналду
Криштиану Роналду
19'
19'
90
0
Алонсо
Хаби Алонсо
90
0
Хедира
Сами Хедира
90
0
Озил
Месут Озил
49'
58'
49', 58'
90
0
Бензема
Карим Бензема
23'
23'
90
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
67
Запасные
0
Хесус Фернандес
Хесус Фернандес
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
0
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
0
Кака
Кака
0
Гранеро
Эстебан Гранеро
0
Ди Мария
Анхель Ди Мария
0
Кальехон
Хосе Кальехон
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
82
0
Касерес
Пабло Касерес
90
0
Рамис
Иван Рамис
90
0
Чико
Чико
90
0
Сендрос
Пабло Сендрос
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
52'
52'
90
0
Марти
Хосе Луис Марти
90
0
Пина
Томас Пина
90
0
Бигас
Педро Бигас
54
0
Перейра
Мишель Перейра
90
0
Касадесус
Виктор Касадесус
90
Запасные
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
0
Зуиверлон
Джанни Зуиверлон
0
Креспи
Марти Креспи
0
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
0
Виктор
Жоао Виктор
0
Хемед
Томер Хемед