Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Пина 54
1:0
Матч завершен
Леванте
Валенсия
Примера, 37 тур
Примера,
37 тур
Испания
5 мая 2012, 22:00 МСК
5.05.2012, 22:00 МСК
суббота
Составы
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Касерес
Пабло Касерес
90
0
Креспи
Марти Креспи
90
0
Нсуе
Эмилио Нсуе
81
0
Чико
Чико
90
0
Марти
Хосе Луис Марти
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
90
0
Пина
Томас Пина
54'
54'
90
0
Перейра
Мишель Перейра
90
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
46
0
Касадесус
Виктор Касадесус
87
Запасные
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
0
Сендрос
Пабло Сендрос
0
Бигас
Педро Бигас
0
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
0
Мари
Пабло Мари
0
Абдон
Абдон
0
Хемед
Томер Хемед
Леванте
мин
0
Мунуа
Густаво Мунуа
90
0
Лопес
Педро Лопес
72
0
Вента
Хави Вента
90
0
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
0
Наварро
Давид Наварро
90
0
Ботельо
Педро Ботельо
90
0
Торрес
Хавьер Торрес
90
0
Иборра
Висенте Иборра
78
0
Баркеро
Хосе Баркеро
90
0
Вальдо
Вальдо
90
0
Геззаль
Абделькадер Геззаль
90
Запасные
0
Навас
Кейлор Навас
0
Хуанфран
Хуанфран
0
Серрано
Оскар Серрано
0
Фаринос
Франциско Фаринос
0
Хуанлу
Хуанлу
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
0
Суарес
Рубен Суарес