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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Бруно 44
1:1
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Гарсия 72
Примера, 36 тур
Примера,
36 тур
Испания
28 апр. 2012, 22:59 МСК
28.04.2012, 22:59 МСК
суббота
Составы
Вильярреал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Коста
Хауме Коста
90
0
Гаспар
Марио Гаспар
90
0
Мусаччио
Матео Мусаччио
90
0
Сапата
Кристиан Сапата
90
0
Сенна
Маркос Сенна
90
0
Валеро
Борха Валеро
90
0
Бруно
Бруно
44'
44'
90
0
Перес
Эрнан Перес
83
0
Кани
Кани
71
0
Рубен
Марко Рубен
90
Запасные
0
Санчес
Сесар Санчес
0
Марчена
Карлос Марчена
0
Гонсало
Гонсало
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
0
Вакасо
Мубарак Вакасо
0
Нилмар
Нилмар
0
Мартинуччо
Алехандро Мартинуччо
Осасуна
мин
0
Андрес
Андрес
90
0
Дамиа
Абелья Дамиа
90
0
Лоло
Лоло
90
0
Роверсио
Роверсио
90
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
67
0
Бертран
Марк Бертран
90
0
Некунам
Джавад Некунам
90
0
Гарсия
Рауль Гарсия
72'
72'
90
0
Лама
Ролан Лама
80
0
Нино
Нино
90
0
Бальде
Ибрахима Бальде
67
Запасные
0
Риесго
Асьер Риесго
0
Гонсалес
Рубен Гонсалес
0
Райтала
Юкка Райтала
0
Тимор
Давид Тимор
0
Сехудо
Альваро Сехудо
0
Лоэ
Рауль Лоэ
0
Лекич
Деян Лекич