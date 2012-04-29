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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Реал
Мадрид
Роналду 19
Бензема 48
Бензема 52
3:0
Матч завершен
Севилья
Севилья
Примера, 36 тур
Примера,
36 тур
Испания
29 апр. 2012, 13:00 МСК
29.04.2012, 13:00 МСК
воскресенье
Матеу Лаос
Матеу Лаос
Главный Судья
Составы
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Марсело
Марсело
90
0
Рамос
Серхио Рамос
90
0
Пепе
Пепе
90
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
0
Роналду
Криштиану Роналду
19'
19'
90
0
Алонсо
Хаби Алонсо
76
0
Гранеро
Эстебан Гранеро
61
0
Озил
Месут Озил
90
0
Ди Мария
Анхель Ди Мария
61
0
Бензема
Карим Бензема
48'
52'
48', 52'
90
Запасные
0
Адан
Антонио Адан
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
0
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
0
Кака
Кака
0
Хедира
Сами Хедира
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
0
Кальехон
Хосе Кальехон
Севилья
мин
0
Варас
Хави Варас
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Фасио
Федерико Фасио
90
0
Кала
Кала
90
0
Коке
Коке
90
0
Рейес
Хосе Антонио Рейес
64
0
Троховски
Петр Троховски
90
0
Ракитич
Иван Ракитич
90
0
Дэйвид
Дэйвид
72
0
Навас
Хесус Навас
90
0
Негредо
Альваро Негредо
64
Запасные
0
Хулиан
Хулиан
0
Луна
Антонио Луна
0
Де Мул
Том Де Мул
0
Гуаренте
Тиберио Гуаренте
0
Альберто
Луис Альберто
0
Кампанья
Хосе Кампанья
0
Диавара
Папа Бабакар Диавара