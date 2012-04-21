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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Касадесус 33
1:0
Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
Примера, 35 тур
Примера,
35 тур
Испания
21 апр. 2012, 19:00 МСК
21.04.2012, 19:00 МСК
суббота
Составы
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Касерес
Пабло Касерес
90
0
Рамис
Иван Рамис
90
0
Сендрос
Пабло Сендрос
90
0
Чико
Чико
90
0
Марти
Хосе Луис Марти
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
78
0
Пина
Томас Пина
90
0
Перейра
Мишель Перейра
90
0
Касадесус
Виктор Касадесус
33'
33'
90
0
Хемед
Томер Хемед
86
Запасные
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
0
Зуиверлон
Джанни Зуиверлон
0
Креспи
Марти Креспи
0
Бигас
Педро Бигас
0
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
0
Нсуе
Эмилио Нсуе
Сарагоса
мин
0
Роберто
Роберто
90
0
Да Силва
Пауло Да Силва
90
0
Паредес
Хавьер Паредес
90
0
Абрахам
Абрахам
90
0
Ланцаро
Маурицио Ланцаро
90
0
Лафита
Анхель Лафита
90
0
Дуймович
Томислав Дуймович
56
0
Сукулини
Франко Сукулини
81
0
Апоньо
Апоньо
90
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
69
0
Поштига
Элдер Поштига
90
Запасные
0
Франко
Леонардо Франко
0
Матеос
Давид Матеос
0
Хуан Карлос
Хуан Карлос
0
Ориоль
Эду Ориоль
0
Лакрус
Кевин Лакрус
0
Баррера
Пабло Баррера
0
Орти
Хорхе Орти