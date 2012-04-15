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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Бетис
Севилья
Кастро 34
1:0
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Примера, 34 тур
Примера,
34 тур
Испания
15 апр. 2012, 17:00 МСК
15.04.2012, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Бетис
мин
0
Фабри
Фабри
90
0
Начо
Начо
90
0
Нельсон
Маркос Нельсон
90
0
Паулао
Паулао
90
0
Дорадо
Хосе Антонио Дорадо
90
0
Монтеро
Джефферсон Монтеро
80
0
Перейра
Хонатан Перейра
64
0
Ириней
Ириней
90
0
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
90
0
Санта Крус
Роке Санта Крус
77
0
Кастро
Рубен Кастро
34'
34'
90
Запасные
0
Касто
Касто
0
Чика
Хавьер Чика
0
Амайя
Антонио Амайя
0
Хуанма
Хуанма
0
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
0
Матилья
Хавьер Матилья
0
Молина
Хорхе Молина
Осасуна
мин
0
Андрес
Андрес
90
0
Дамиа
Абелья Дамиа
90
0
Лоло
Лоло
90
0
Лама
Ролан Лама
65
0
Фланьо
Мигель Фланьо
90
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
0
Эчаиде
Хон Эчаиде
84
0
Гарсия
Рауль Гарсия
90
0
Сехудо
Альваро Сехудо
70
0
Лоэ
Рауль Лоэ
90
0
Нино
Нино
90
Запасные
0
Риесго
Асьер Риесго
0
Роверсио
Роверсио
0
Гонсалес
Рубен Гонсалес
0
Некунам
Джавад Некунам
0
Тимор
Давид Тимор
0
Бальде
Ибрахима Бальде
0
Лекич
Деян Лекич