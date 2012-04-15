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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Гомес 26
Верду 30
Васкес 58
Уче 80
4:0
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Примера, 34 тур
Примера,
34 тур
Испания
15 апр. 2012, 13:00 МСК
15.04.2012, 13:00 МСК
воскресенье
Составы
Эспаньол
мин
0
Альварес
Кристиан Альварес
90
0
Вила
Дидач Вила
90
0
Морено
Эктор Морено
90
0
Родригес
Рауль Родригес
90
0
Лопес
Хави Лопес
90
0
Вайсс
Владимир Вайсс
56
0
Гомес
Кристиан Гомес
26'
26'
63
0
Верду
Хоан Верду
30'
30'
90
0
Баэна
Рауль Баэна
90
0
Гарсия
Серхио Гарсия
82
0
Уче
Калу Уче
80'
80'
90
Запасные
0
Касилья
Кико Касилья
0
Амат
Жорди Амат
0
Ромарик
Ромарик
0
Санчес
Виктор Санчес
0
Пандиани
Вальтер Пандиани
0
Фонте
Руи Фонте
0
Васкес
Альваро Васкес
58'
Валенсия
мин
0
Гуаита
Висенте Гуаита
90
0
Альба
Жорди Альба
90
0
Рами
Адиль Рами
90
0
Барраган
Антонио Барраган
90
0
Кошта
Рикарду Кошта
90
0
Матье
Жереми Матье
90
0
Топал
Мехмет Топал
90
0
Коста
Тино Коста
90
0
Эрнандес
Пабло Эрнандес
46
0
Парехо
Даниэль Парехо
46
0
Жонас
Жонас
66
Запасные
0
Алвеш
Диего Алвеш
0
Руис
Виктор Руис
0
Мадуро
Хедвигес Мадуро
0
Альбельда
Давид Альбельда
0
Каналес
Серхио Каналес
0
Фегули
Софиан Фегули
0
Адурис
Ариц Адурис