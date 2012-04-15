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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
0:1
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Фалькао 64
Примера, 34 тур
Примера,
34 тур
Испания
15 апр. 2012, 22:30 МСК
15.04.2012, 22:30 МСК
воскресенье
Составы
Райо Вальекано
мин
0
Браво
Рауль Браво
78
0
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
0
Трасоррас
Роберто Трасоррас
90
0
Тито
Тито
90
0
Мовилья
Хосе Мовилья
85
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
90
0
Пити
Пити
90
0
Тамудо
Рауль Тамудо
90
0
Мичу
Мичу
90
0
Бангура
Ласс Бангура
77
Запасные
0
Кобеньо
Давид Кобеньо
0
Алканиз
Хосе Мануэль Алканиз
0
Робер
Робер
0
Пачеко
Даниэль Пачеко
0
Диаманка
Папе Мали Диаманка
0
Бенито
Диего Бенито
0
Делибашич
Андрия Делибашич
Атлетико
мин
0
Куртуа
Тибо Куртуа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Миранда
Жоао Миранда
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Адриан
Адриан
90
0
Тиагу
Тиагу
90
0
Суарес
Марио Суарес
60
0
Сальвио
Эдуардо Сальвио
90
0
Диего
Диего
90
0
Фалькао
Радамель Фалькао
64'
64'
90
Запасные
0
Асенхо
Серхио Асенхо
0
Переа
Луис Переа
0
Годин
Диего Годин
0
Габи
Габи
0
Туран
Арда Туран
0
Коке
Коке
0
Мартин
Педро Мартин