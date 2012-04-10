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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Вела 56
1:1
Матч завершен
Бетис
Севилья
Кастро 70
Примера, 33 тур
Примера,
33 тур
Испания
10 апр. 2012, 21:00 МСК
10.04.2012, 21:00 МСК
вторник
Составы
Реал Сосьедад
мин
0
Зубикараи
Эно Зубикараи
90
0
Гонсалес
Микель Гонсалес
90
0
Ансотеги
Ион Ансотеги
90
0
де ла Белья
Альберто де ла Белья
90
0
Эстрада
Даниэль Эстрада
90
0
Элустондо
Горка Элустондо
90
0
Зурутуса
Давид Зурутуса
77
0
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
90
0
Вела
Карлос Вела
56'
56'
90
0
Гризманн
Антуан Гризманн
90
0
Агиррече
Иманол Агиррече
72
Запасные
0
Тоньо
Тоньо
0
Мартинес
Карлос Мартинес
0
Кадамуро
Лассине Кадамуро
0
Прието
Хаби Прието
0
Аранбуру
Микел Аранбуру
0
Льоренте
Хосеба Льоренте
0
Ифран
Диего Ифран
Бетис
мин
0
Фабри
Фабри
90
0
Начо
Начо
90
0
Амайя
Антонио Амайя
90
0
Паулао
Паулао
90
0
Чика
Хавьер Чика
90
0
Монтеро
Джефферсон Монтеро
82
0
Ириней
Ириней
90
0
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
58
0
Севилья
Сальвадор Севилья
58
0
Санта Крус
Роке Санта Крус
90
0
Кастро
Рубен Кастро
70'
70'
90
Запасные
0
Касто
Касто
0
Дорадо
Хосе Антонио Дорадо
0
Хуанма
Хуанма
0
Матилья
Хавьер Матилья
0
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
0
Перейра
Хонатан Перейра
0
Молина
Хорхе Молина