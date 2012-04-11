Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Жонас 41
Альба 70
Жонас 77
Эрнандес 88
4:1
Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
Касадо 72
Примера, 33 тур
Примера,
33 тур
Испания
11 апр. 2012, 21:00 МСК
11.04.2012, 21:00 МСК
среда
Составы
Валенсия
мин
0
Гуаита
Висенте Гуаита
90
0
Альба
Жорди Альба
70'
70'
90
0
Рами
Адиль Рами
90
0
Барраган
Антонио Барраган
90
0
Кошта
Рикарду Кошта
90
0
Матье
Жереми Матье
90
0
Топал
Мехмет Топал
86
0
Коста
Тино Коста
59
0
Эрнандес
Пабло Эрнандес
88'
88'
90
0
Фегули
Софиан Фегули
79
0
Жонас
Жонас
41'
77'
41'
77'
90
Запасные
0
Алвеш
Диего Алвеш
0
Деальберт
Анхель Деальберт
0
Мадуро
Хедвигес Мадуро
0
Каналес
Серхио Каналес
0
Парехо
Даниэль Парехо
0
Адурис
Ариц Адурис
0
Алькасер
Пако Алькасер
Райо Вальекано
мин
0
Жоэль
Жоэль
90
0
Лабака
Микель Лабака
33
0
Пулидо
Хорхе Пулидо
90
0
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
0
Диаманка
Папе Мали Диаманка
46
0
Тито
Тито
90
0
Мовилья
Хосе Мовилья
90
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
72'
72'
90
0
Коста
Диего Коста
90
0
Мичу
Мичу
90
0
Бангура
Ласс Бангура
79
Запасные
0
Кобеньо
Давид Кобеньо
0
Куадрадо
Иван Куадрадо
0
Пачеко
Даниэль Пачеко
0
Трасоррас
Роберто Трасоррас
0
Бенито
Диего Бенито
0
Тамудо
Рауль Тамудо
0
Делибашич
Андрия Делибашич