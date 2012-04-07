Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
Мовилья 5
Мичу 17
Мичу 28
Коста 36
Арментерос 57
Тито 79
6:0
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Примера, 32 тур
Примера,
32 тур
Испания
7 апр. 2012, 19:00 МСК
7.04.2012, 19:00 МСК
суббота
Составы
Райо Вальекано
мин
0
Жоэль
Жоэль
90
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
90
0
Пулидо
Хорхе Пулидо
90
0
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
0
Тито
Тито
79'
79'
90
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
57'
57'
60
0
Мовилья
Хосе Мовилья
5'
5'
90
0
Фуэго
Хави Фуэго
78
0
Пити
Пити
90
0
Коста
Диего Коста
36'
36'
81
0
Мичу
Мичу
17'
28'
17', 28'
90
Запасные
0
Кобеньо
Давид Кобеньо
0
Пачеко
Даниэль Пачеко
0
Трасоррас
Роберто Трасоррас
0
Диаманка
Папе Мали Диаманка
0
Тамудо
Рауль Тамудо
0
Делибашич
Андрия Делибашич
0
Бангура
Ласс Бангура
Осасуна
мин
0
Андрес
Андрес
90
0
Дамиа
Абелья Дамиа
90
0
Роверсио
Роверсио
90
0
Райтала
Юкка Райтала
46
0
Фланьо
Мигель Фланьо
90
0
Анунсиатта
Хавьер Фернандес Анунсиатта
90
0
Некунам
Джавад Некунам
46
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
0
Гарсия
Рауль Гарсия
90
0
Лекич
Деян Лекич
46
0
Нино
Нино
90
Запасные
0
Риесго
Асьер Риесго
0
Эчаиде
Хон Эчаиде
0
Кальеха
Хавьер Кальеха
0
Лоло
Лоло
0
Тимор
Давид Тимор
0
Сехудо
Альваро Сехудо
0
Бальде
Ибрахима Бальде