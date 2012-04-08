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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Леванте
Валенсия
Вальдо 2
Коне 10
2:0
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Примера, 32 тур
Примера,
32 тур
Испания
8 апр. 2012, 13:00 МСК
8.04.2012, 13:00 МСК
воскресенье
Составы
Леванте
мин
0
Мунуа
Густаво Мунуа
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Лопес
Педро Лопес
90
0
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
0
Кабрал
Густаво Кабрал
90
0
Торрес
Хавьер Торрес
90
0
Иборра
Висенте Иборра
67
0
Баркеро
Хосе Баркеро
90
0
Вальдо
Вальдо
2'
2'
90
0
Коне
Аруна Коне
10'
10'
90
0
Геззаль
Абделькадер Геззаль
57
Запасные
0
Навас
Кейлор Навас
0
Наварро
Давид Наварро
0
Вента
Хави Вента
0
Фаринос
Франциско Фаринос
0
Ботельо
Педро Ботельо
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
0
Суарес
Рубен Суарес
Атлетико
мин
0
Куртуа
Тибо Куртуа
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Годин
Диего Годин
90
0
Миранда
Жоао Миранда
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Габи
Габи
90
0
Суарес
Марио Суарес
69
0
Диего
Диего
90
0
Туран
Арда Туран
79
0
Адриан
Адриан
90
0
Сальвио
Эдуардо Сальвио
65
Запасные
0
Асенхо
Серхио Асенхо
0
Переа
Луис Переа
0
Домингес
Альваро Домингес
0
Тиагу
Тиагу
0
Мерида
Фран Мерида
0
Фалькао
Радамель Фалькао
0
Пицци
Пицци