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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
0:0
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Примера, 31 тур
Примера,
31 тур
Испания
1 апр. 2012, 22:30 МСК
1.04.2012, 22:30 МСК
воскресенье
Составы
Вильярреал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Ориоль
Хоан Ориоль
90
0
Сапата
Кристиан Сапата
90
0
Мусаччио
Матео Мусаччио
90
0
Гаспар
Марио Гаспар
90
0
Кани
Кани
67
0
Сенна
Маркос Сенна
67
0
Бруно
Бруно
90
0
Валеро
Борха Валеро
86
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
90
0
Рубен
Марко Рубен
90
Запасные
0
Санчес
Сесар Санчес
0
Марчена
Карлос Марчена
0
Гонсало
Гонсало
0
Лопес
Анхель Лопес
0
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
0
Кастеллани
Гонсало Кастеллани
0
Мартинуччо
Алехандро Мартинуччо
Эспаньол
мин
0
Касилья
Кико Касилья
90
0
Вила
Дидач Вила
90
0
Морено
Эктор Морено
90
0
Родригес
Рауль Родригес
90
0
Лопес
Хави Лопес
58
0
Вайсс
Владимир Вайсс
90
0
Верду
Хоан Верду
90
0
Гомес
Кристиан Гомес
90
0
Баэна
Рауль Баэна
90
0
Гарсия
Серхио Гарсия
63
0
Уче
Калу Уче
82
Запасные
0
Бадия
Эдгар Бадия
0
Форлин
Хуан Форлин
0
Амат
Жорди Амат
0
Ромарик
Ромарик
0
Санчес
Виктор Санчес
0
Пандиани
Вальтер Пандиани
0
Васкес
Альваро Васкес