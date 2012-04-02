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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Севилья
Севилья
Негредо 51
Ману 62
Навас 68
3:1
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Хемед 74
Примера, 31 тур
Примера,
31 тур
Испания
2 апр. 2012, 22:00 МСК
2.04.2012, 22:00 МСК
понедельник
Составы
Севилья
мин
0
Палоп
Андрес Палоп
90
0
Эскюде
Жюльен Эскюде
90
0
Фасио
Федерико Фасио
90
0
Коке
Коке
90
0
Троховски
Петр Троховски
73
0
Рейес
Хосе Антонио Рейес
70
0
Медель
Гари Медель
90
0
Ману
Ману
62'
62'
90
0
Навас
Хесус Навас
68'
68'
90
0
Негредо
Альваро Негредо
51'
51'
88
Запасные
0
Варас
Хави Варас
0
Кала
Кала
0
Луна
Антонио Луна
0
Дэйвид
Дэйвид
0
Ракитич
Иван Ракитич
0
Кануте
Фредерик Кануте
0
Диавара
Папа Бабакар Диавара
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Касерес
Пабло Касерес
90
0
Рамис
Иван Рамис
90
0
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
90
0
Чико
Чико
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
58
0
Марти
Хосе Луис Марти
90
0
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
90
0
Перейра
Мишель Перейра
90
0
Касадесус
Виктор Касадесус
81
Запасные
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
0
Сендрос
Пабло Сендрос
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
0
Пина
Томас Пина
0
Нсуе
Эмилио Нсуе
0
Хемед
Томер Хемед
74'
0
Хименес
Альваро Хименес