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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Леванте
Валенсия
0:2
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Гарсия 16
Нино 79
Примера, 30 тур
Примера,
30 тур
Испания
25 марта 2012, 17:00 МСК
25.03.2012, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Леванте
мин
0
Мунуа
Густаво Мунуа
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
0
Кабрал
Густаво Кабрал
90
0
Вента
Хави Вента
90
0
Торрес
Хавьер Торрес
66
0
Иборра
Висенте Иборра
80
0
Баркеро
Хосе Баркеро
90
0
Вальдо
Вальдо
71
0
Коне
Аруна Коне
90
0
Геззаль
Абделькадер Геззаль
90
Запасные
0
Навас
Кейлор Навас
0
Дель Орно
Асьер Дель Орно
0
Наварро
Давид Наварро
0
Фаринос
Франциско Фаринос
0
Пальярдо
Мигель Пальярдо
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
0
Суарес
Рубен Суарес
Осасуна
мин
0
Андрес
Андрес
90
0
Мануэль
Мануэль
71
0
Дамиа
Абелья Дамиа
90
0
Фланьо
Мигель Фланьо
90
0
Роверсио
Роверсио
90
0
Бертран
Марк Бертран
87
0
Лоэ
Рауль Лоэ
90
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
0
Сехудо
Альваро Сехудо
64
0
Гарсия
Рауль Гарсия
16'
16'
90
0
Нино
Нино
79'
79'
90
Запасные
0
Риесго
Асьер Риесго
0
Серхио
Серхио
0
Райтала
Юкка Райтала
0
Лама
Ролан Лама
0
Лоло
Лоло
0
Тимор
Давид Тимор
0
Лекич
Деян Лекич