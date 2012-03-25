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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
Апоньо 90
1:0
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Примера, 30 тур
Примера,
30 тур
Испания
25 марта 2012, 13:00 МСК
25.03.2012, 13:00 МСК
воскресенье
Составы
Сарагоса
мин
0
Роберто
Роберто
90
0
Паредес
Хавьер Паредес
90
0
Ланцаро
Маурицио Ланцаро
65
0
Обрадович
Иван Обрадович
90
0
Матеос
Давид Матеос
80
0
Абрахам
Абрахам
90
0
Пинтер
Адам Пинтер
90
0
Дуймович
Томислав Дуймович
48
0
Апоньо
Апоньо
90'
90'
90
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
90
0
Поштига
Элдер Поштига
90
Запасные
0
Франко
Леонардо Франко
0
Да Силва
Пауло Да Силва
0
Микаэл
Рубен Микаэл
0
Хуан Карлос
Хуан Карлос
0
Аранда
Карлос Аранда
0
Ориоль
Эду Ориоль
0
Баррера
Пабло Баррера
Атлетико
мин
0
Куртуа
Тибо Куртуа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Годин
Диего Годин
90
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Переа
Луис Переа
90
0
Адриан
Адриан
90
0
Ассунсао
Пауло Ассунсао
61
0
Сальвио
Эдуардо Сальвио
70
0
Коке
Коке
63
0
Туран
Арда Туран
90
0
Фалькао
Радамель Фалькао
90
Запасные
0
Асенхо
Серхио Асенхо
0
Миранда
Жоао Миранда
0
Диего
Диего
0
Суарес
Марио Суарес
0
Мерида
Фран Мерида
0
Ньигес
Сауль Ньигес
0
Пицци
Пицци