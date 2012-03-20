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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Осасуна
Памплона
0:0
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Примера, 29 тур
Примера,
29 тур
Испания
20 марта 2012, 22:00 МСК
20.03.2012, 22:00 МСК
вторник
Составы
Осасуна
мин
0
Андрес
Андрес
90
0
Дамиа
Абелья Дамиа
90
0
Фланьо
Мигель Фланьо
90
0
Роверсио
Роверсио
90
0
Бертран
Марк Бертран
90
0
Лама
Ролан Лама
65
0
Некунам
Джавад Некунам
82
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
0
Сехудо
Альваро Сехудо
90
0
Гарсия
Рауль Гарсия
90
0
Нино
Нино
90
Запасные
0
Риесго
Асьер Риесго
0
Гонсалес
Рубен Гонсалес
0
Райтала
Юкка Райтала
0
Тимор
Давид Тимор
0
Анунсиатта
Хавьер Фернандес Анунсиатта
0
Лекич
Деян Лекич
0
Мануэль
Мануэль
Хетафе
мин
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
0
Мане
Мане
90
0
Диас
Ката Диас
90
0
Алексис
Алексис
90
0
Валера
Хуан Валера
90
0
Гавилан
Хайме Гавилан
74
0
Кастро
Диего Кастро
90
0
Ласен
Мехди Ласен
90
0
Мичел
Мичел
90
0
Риос
Педро Риос
90
0
Мику
Мику
76
Запасные
0
Кодина
Жорди Кодина
0
Торрес
Мигель Торрес
0
Каскеро
Франциско Каскеро
0
Родригес
Хуан Родригес
0
Сарабия
Пабло Сарабия
0
Арисменди
Хавьер Арисменди
0
Гуиса
Даниэль Гуиса