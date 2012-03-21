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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Эрнандес 9
1:2
Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
Апоньо 30
Апоньо 77
Примера, 29 тур
Примера,
29 тур
Испания
21 марта 2012, 22:00 МСК
21.03.2012, 22:00 МСК
среда
Составы
Валенсия
мин
0
Гуаита
Висенте Гуаита
90
0
Альбельда
Давид Альбельда
71
0
Рами
Адиль Рами
90
0
Деальберт
Анхель Деальберт
90
0
Барраган
Антонио Барраган
90
0
Матье
Жереми Матье
62
0
Парехо
Даниэль Парехо
90
0
Жонас
Жонас
90
0
Эрнандес
Пабло Эрнандес
9'
9'
82
0
Адурис
Ариц Адурис
90
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
90
Запасные
0
Алвеш
Диего Алвеш
0
Бруно
Бруно
0
Альба
Жорди Альба
0
Руис
Виктор Руис
0
Топал
Мехмет Топал
0
Фегули
Софиан Фегули
0
Пьятти
Пабло Пьятти
Сарагоса
мин
0
Роберто
Роберто
90
0
Паредес
Хавьер Паредес
90
0
Ланцаро
Маурицио Ланцаро
90
0
Абрахам
Абрахам
75
0
Альварес
Пабло Альварес
90
0
Лафита
Анхель Лафита
90
0
Пинтер
Адам Пинтер
90
0
Дуймович
Томислав Дуймович
90
0
Апоньо
Апоньо
77'
30'
77'
30'
90
0
Хуан Карлос
Хуан Карлос
50
0
Аранда
Карлос Аранда
64
Запасные
0
Франко
Леонардо Франко
0
Обрадович
Иван Обрадович
0
Матеос
Давид Матеос
0
Сукулини
Франко Сукулини
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
0
Ориоль
Эду Ориоль
0
Орти
Хорхе Орти