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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
Арментерос 51
Коста 78
Тамудо 90
3:0
Матч завершен
Бетис
Севилья
Примера, 28 тур
Примера,
28 тур
Испания
18 марта 2012, -:- МСК
18.03.2012, -:- МСК
воскресенье
Составы
Райо Вальекано
мин
0
Жоэль
Жоэль
90
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
90
0
Пулидо
Хорхе Пулидо
90
0
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
0
Тито
Тито
90
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
51'
51'
90
0
Мовилья
Хосе Мовилья
89
0
Фуэго
Хави Фуэго
90
0
Пити
Пити
76
0
Коста
Диего Коста
78'
78'
83
0
Мичу
Мичу
90
Запасные
0
Кобеньо
Давид Кобеньо
0
Пачеко
Даниэль Пачеко
0
Трасоррас
Роберто Трасоррас
0
Диаманка
Папе Мали Диаманка
0
Бенито
Диего Бенито
0
Тамудо
Рауль Тамудо
90'
0
Делибашич
Андрия Делибашич
Бетис
мин
0
Фабри
Фабри
90
0
Начо
Начо
90
0
Паулао
Паулао
90
0
Дорадо
Хосе Антонио Дорадо
90
0
Нельсон
Маркос Нельсон
90
0
Монтеро
Джефферсон Монтеро
80
0
Ириней
Ириней
90
0
Севилья
Сальвадор Севилья
57
0
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
90
0
Молина
Хорхе Молина
73
0
Кастро
Рубен Кастро
90
Запасные
0
Касто
Касто
0
Амайя
Антонио Амайя
0
Мартинес
Алехандро Мартинес
0
Хуанма
Хуанма
0
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
0
Санта Крус
Роке Санта Крус
0
Перейра
Хонатан Перейра