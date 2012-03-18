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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Леванте
Валенсия
Торрес 90
1:0
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Примера, 28 тур
Примера,
28 тур
Испания
18 марта 2012, 14:00 МСК
18.03.2012, 14:00 МСК
воскресенье
Составы
Леванте
мин
0
Мунуа
Густаво Мунуа
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
0
Кабрал
Густаво Кабрал
90
0
Вента
Хави Вента
90
0
Торрес
Хавьер Торрес
90'
90'
90
0
Иборра
Висенте Иборра
72
0
Баркеро
Хосе Баркеро
67
0
Вальдо
Вальдо
90
0
Коне
Аруна Коне
90
0
Геззаль
Абделькадер Геззаль
83
Запасные
0
Навас
Кейлор Навас
0
Дель Орно
Асьер Дель Орно
0
Наварро
Давид Наварро
0
Лопес
Педро Лопес
0
Фаринос
Франциско Фаринос
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
0
Суарес
Рубен Суарес
Вильярреал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Кастеллани
Гонсало Кастеллани
71
0
Ориоль
Хоан Ориоль
90
0
Сапата
Кристиан Сапата
90
0
Гаспар
Марио Гаспар
90
0
Мусаччио
Матео Мусаччио
90
0
Сенна
Маркос Сенна
90
0
Бруно
Бруно
90
0
Рубен
Марко Рубен
90
0
Нилмар
Нилмар
90
0
Мартинуччо
Алехандро Мартинуччо
79
Запасные
0
Санчес
Сесар Санчес
0
Марчена
Карлос Марчена
0
Гонсало
Гонсало
0
Лопес
Анхель Лопес
0
Коста
Хауме Коста
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
0
Перес
Эрнан Перес