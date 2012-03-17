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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
Поштига 86
1:1
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Роверсио 88
Примера, 28 тур
Примера,
28 тур
Испания
17 марта 2012, 20:00 МСК
17.03.2012, 20:00 МСК
суббота
Составы
Сарагоса
мин
0
Роберто
Роберто
90
0
Паредес
Хавьер Паредес
90
0
Обрадович
Иван Обрадович
90
0
Матеос
Давид Матеос
90
0
Альварес
Пабло Альварес
90
0
Лафита
Анхель Лафита
90
0
Пинтер
Адам Пинтер
53
0
Дуймович
Томислав Дуймович
90
0
Микаэл
Рубен Микаэл
78
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
79
0
Поштига
Элдер Поштига
86'
86'
90
Запасные
0
Франко
Леонардо Франко
0
Абрахам
Абрахам
0
Апоньо
Апоньо
0
Сукулини
Франко Сукулини
0
Хуан Карлос
Хуан Карлос
0
Аранда
Карлос Аранда
0
Ориоль
Эду Ориоль
Осасуна
мин
0
Андрес
Андрес
90
0
Дамиа
Абелья Дамиа
90
0
Роверсио
Роверсио
88'
88'
90
0
Серхио
Серхио
90
0
Бертран
Марк Бертран
90
0
Лама
Ролан Лама
56
0
Некунам
Джавад Некунам
88
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
0
Сехудо
Альваро Сехудо
90
0
Гарсия
Рауль Гарсия
90
0
Нино
Нино
84
Запасные
0
Риесго
Асьер Риесго
0
Гонсалес
Рубен Гонсалес
0
Райтала
Юкка Райтала
0
Эчаиде
Хон Эчаиде
0
Тимор
Давид Тимор
0
Анунсиатта
Хавьер Фернандес Анунсиатта
0
Мануэль
Мануэль