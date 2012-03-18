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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Годин 47
Перейра 49
2:1
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Фалькао 66
Примера, 28 тур
Примера,
28 тур
Испания
18 марта 2012, 18:00 МСК
18.03.2012, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Касерес
Пабло Касерес
90
0
Рамис
Иван Рамис
90
0
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
90
0
Чико
Чико
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
82
0
Марти
Хосе Луис Марти
90
0
Техера
Серхио Техера
42
0
Перейра
Мишель Перейра
49'
49'
90
0
Касадесус
Виктор Касадесус
90
0
Хемед
Томер Хемед
55
Запасные
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
0
Сендрос
Пабло Сендрос
0
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
0
Пина
Томас Пина
0
Нсуе
Эмилио Нсуе
0
Хименес
Альваро Хименес
Атлетико
мин
0
Куртуа
Тибо Куртуа
90
0
Годин
Диего Годин
47'
47'
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Миранда
Жоао Миранда
90
0
Хуанфран
Хуанфран
66
0
Сальвио
Эдуардо Сальвио
90
0
Суарес
Марио Суарес
59
0
Коке
Коке
90
0
Габи
Габи
90
0
Фалькао
Радамель Фалькао
66'
66'
90
0
Адриан
Адриан
90
Запасные
0
Асенхо
Серхио Асенхо
0
Переа
Луис Переа
0
Домингес
Альваро Домингес
0
Туран
Арда Туран
0
Ассунсао
Пауло Ассунсао
0
Мерида
Фран Мерида
0
Ньигес
Сауль Ньигес