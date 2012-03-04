Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Реал
Мадрид
Роналду 24
Хедира 38
Игуаин 47
Кака 66
Игуаин 78
5:0
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Примера, 26 тур
Примера,
26 тур
Испания
4 марта 2012, 23:30 МСК
4.03.2012, 23:30 МСК
воскресенье
Фернандо Тейшейра Витьенес
Фернандо Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Марсело
Марсело
90
0
Рамос
Серхио Рамос
90
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
46
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
0
Роналду
Криштиану Роналду
24'
24'
90
0
Алонсо
Хаби Алонсо
90
0
Хедира
Сами Хедира
38'
38'
90
0
Кака
Кака
66'
66'
90
0
Озил
Месут Озил
70
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
47'
78'
47', 78'
82
Запасные
0
Адан
Антонио Адан
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
0
Варан
Рафаэль Варан
0
Диарра
Лассана Диарра
0
Гранеро
Эстебан Гранеро
0
Кальехон
Хосе Кальехон
0
Мората
Альваро Мората
Эспаньол
мин
0
Касилья
Кико Касилья
90
0
Вила
Дидач Вила
90
0
Морено
Эктор Морено
90
0
Родригес
Рауль Родригес
61
0
Лопес
Хави Лопес
90
0
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
46
0
Ромарик
Ромарик
90
0
Форлин
Хуан Форлин
90
0
Верду
Хоан Верду
90
0
Вайсс
Владимир Вайсс
90
0
Васкес
Альваро Васкес
46
Запасные
0
Амат
Жорди Амат
0
Галан
Эрнесто Галан
0
Уче
Калу Уче
0
Баэна
Рауль Баэна
0
Гомес
Кристиан Гомес
0
Гарсия
Серхио Гарсия
0
Тьеви
Тьеви