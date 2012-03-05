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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Леванте
Валенсия
Баркеро 34
Торрес 42
Коне 51
3:1
Матч завершен
Бетис
Севилья
Молина 43
Примера, 26 тур
Примера,
26 тур
Испания
5 марта 2012, 22:59 МСК
5.03.2012, 22:59 МСК
понедельник
Составы
Леванте
мин
0
Мунуа
Густаво Мунуа
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Лопес
Педро Лопес
90
0
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
0
Кабрал
Густаво Кабрал
90
0
Торрес
Хавьер Торрес
42'
42'
90
0
Иборра
Висенте Иборра
90
0
Баркеро
Хосе Баркеро
34'
34'
90
0
Вальдо
Вальдо
87
0
Коне
Аруна Коне
51'
51'
73
0
Геззаль
Абделькадер Геззаль
77
Запасные
0
Навас
Кейлор Навас
0
Наварро
Давид Наварро
0
Вента
Хави Вента
0
Серрано
Оскар Серрано
0
Пальярдо
Мигель Пальярдо
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
0
Суарес
Рубен Суарес
Бетис
мин
0
Фабри
Фабри
90
0
Начо
Начо
90
0
Паулао
Паулао
54
0
Дорадо
Хосе Антонио Дорадо
90
0
Нельсон
Маркос Нельсон
90
0
Ириней
Ириней
90
0
Монтеро
Джефферсон Монтеро
60
0
Севилья
Сальвадор Севилья
65
0
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
90
0
Кастро
Рубен Кастро
90
0
Молина
Хорхе Молина
43'
43'
90
Запасные
0
Касто
Касто
0
Устариц
Астарлоа Устариц
0
Хуанма
Хуанма
0
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
0
Матилья
Хавьер Матилья
0
Санта Крус
Роке Санта Крус
0
Перейра
Хонатан Перейра