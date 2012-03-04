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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
Луис Гарсия 85
Абрахам 90
2:1
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Мартинуччо 16
Примера, 26 тур
Примера,
26 тур
Испания
4 марта 2012, 14:00 МСК
4.03.2012, 14:00 МСК
воскресенье
Составы
Сарагоса
мин
0
Роберто
Роберто
90
0
Паредес
Хавьер Паредес
90
0
Ланцаро
Маурицио Ланцаро
41
0
Обрадович
Иван Обрадович
58
0
Абрахам
Абрахам
90'
90'
90
0
Альварес
Пабло Альварес
90
0
Лафита
Анхель Лафита
46
0
Апоньо
Апоньо
90
0
Микаэл
Рубен Микаэл
90
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
85'
85'
90
0
Аранда
Карлос Аранда
90
Запасные
0
Франко
Леонардо Франко
0
Да Силва
Пауло Да Силва
0
Дуймович
Томислав Дуймович
0
Сукулини
Франко Сукулини
0
Хуан Карлос
Хуан Карлос
0
Ориоль
Эду Ориоль
0
Орти
Хорхе Орти
Вильярреал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Гонсало
Гонсало
90
0
Сапата
Кристиан Сапата
90
0
Коста
Хауме Коста
90
0
Лопес
Анхель Лопес
90
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
84
0
Сенна
Маркос Сенна
90
0
Валеро
Борха Валеро
90
0
Бруно
Бруно
90
0
Нилмар
Нилмар
75
0
Мартинуччо
Алехандро Мартинуччо
16'
16'
59
Запасные
0
Санчес
Сесар Санчес
0
Марчена
Карлос Марчена
0
Гаспар
Марио Гаспар
0
Кани
Кани
0
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
0
Кастеллани
Гонсало Кастеллани
0
Хоселу
Хоселу