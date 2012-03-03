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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Нсуе 71
1:1
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Сехудо 45
Примера, 26 тур
Примера,
26 тур
Испания
3 марта 2012, 20:00 МСК
3.03.2012, 20:00 МСК
суббота
Составы
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Касерес
Пабло Касерес
68
0
Рамис
Иван Рамис
90
0
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
90
0
Чико
Чико
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
90
0
Марти
Хосе Луис Марти
90
0
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
46
0
Перейра
Мишель Перейра
90
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
46
0
Касадесус
Виктор Касадесус
90
Запасные
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
0
Креспи
Марти Креспи
0
Техера
Серхио Техера
0
Нсуе
Эмилио Нсуе
71'
0
Огунжими
Марвин Огунжими
0
Хемед
Томер Хемед
0
Хименес
Альваро Хименес
Осасуна
мин
0
Андрес
Андрес
90
0
Дамиа
Абелья Дамиа
90
0
Фланьо
Мигель Фланьо
90
0
Серхио
Серхио
90
0
Бертран
Марк Бертран
90
0
Лама
Ролан Лама
73
0
Лоэ
Рауль Лоэ
90
0
Лоло
Лоло
90
0
Сехудо
Альваро Сехудо
45'
45'
90
0
Гарсия
Рауль Гарсия
90
0
Нино
Нино
81
Запасные
0
Риесго
Асьер Риесго
0
Роверсио
Роверсио
0
Райтала
Юкка Райтала
0
Некунам
Джавад Некунам
0
Тимор
Давид Тимор
0
Анунсиатта
Хавьер Фернандес Анунсиатта
0
Торрес
Роберто Торрес