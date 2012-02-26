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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
0:1
Матч завершен
Реал
Мадрид
Роналду 54
Примера, 25 тур
Примера,
25 тур
Испания
26 февр. 2012, 18:00 МСК
26.02.2012, 18:00 МСК
воскресенье
Давид Фернандес Борбалан
Давид Фернандес Борбалан
Главный Судья
Составы
Райо Вальекано
мин
0
Жоэль
Жоэль
90
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
83
0
Пулидо
Хорхе Пулидо
90
0
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
0
Тито
Тито
90
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
90
0
Мовилья
Хосе Мовилья
70
0
Фуэго
Хави Фуэго
90
0
Мичу
Мичу
90
0
Пити
Пити
60
0
Коста
Диего Коста
90
Запасные
0
Кобеньо
Давид Кобеньо
0
Браво
Рауль Браво
0
Трасоррас
Роберто Трасоррас
0
Диаманка
Папе Мали Диаманка
0
Тамудо
Рауль Тамудо
0
Делибашич
Андрия Делибашич
0
Бангура
Ласс Бангура
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Марсело
Марсело
81
0
Рамос
Серхио Рамос
90
0
Пепе
Пепе
90
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
0
Роналду
Криштиану Роналду
54'
54'
90
0
Алонсо
Хаби Алонсо
90
0
Хедира
Сами Хедира
90
0
Кака
Кака
61
0
Озил
Месут Озил
90
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
76
Запасные
0
Адан
Антонио Адан
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
0
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
0
Шахин
Нури Шахин
0
Гранеро
Эстебан Гранеро
0
Кальехон
Хосе Кальехон