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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Уче 75
1:2
Матч завершен
Леванте
Валенсия
Вальдо 25
Суарес 89
Примера, 25 тур
Примера,
25 тур
Испания
26 февр. 2012, -:- МСК
26.02.2012, -:- МСК
воскресенье
Составы
Эспаньол
мин
0
Касилья
Кико Касилья
90
0
Вила
Дидач Вила
90
0
Морено
Эктор Морено
90
0
Форлин
Хуан Форлин
90
0
Родригес
Рауль Родригес
90
0
Вайсс
Владимир Вайсс
90
0
Лопес
Хави Лопес
90
0
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
90
0
Гомес
Кристиан Гомес
54
0
Верду
Хоан Верду
90
0
Васкес
Альваро Васкес
70
Запасные
0
Бадия
Эдгар Бадия
0
Амат
Жорди Амат
0
Галан
Эрнесто Галан
0
Уче
Калу Уче
75'
0
Баэна
Рауль Баэна
0
Кристиан
Кристиан
0
Фонте
Руи Фонте
Леванте
мин
0
Мунуа
Густаво Мунуа
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Лопес
Педро Лопес
90
0
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
0
Кабрал
Густаво Кабрал
90
0
Торрес
Хавьер Торрес
77
0
Иборра
Висенте Иборра
90
0
Баркеро
Хосе Баркеро
90
0
Вальдо
Вальдо
25'
25'
85
0
Коне
Аруна Коне
90
0
Геззаль
Абделькадер Геззаль
73
Запасные
0
Навас
Кейлор Навас
0
Наварро
Давид Наварро
0
Вента
Хави Вента
0
Серрано
Оскар Серрано
0
Фаринос
Франциско Фаринос
0
Пальярдо
Мигель Пальярдо
0
Суарес
Рубен Суарес
89'