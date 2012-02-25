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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Бетис
Севилья
Молина 51
1:1
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Дорадо 56
Примера, 25 тур
Примера,
25 тур
Испания
25 февр. 2012, 20:00 МСК
25.02.2012, 20:00 МСК
суббота
Составы
Бетис
мин
0
Фабри
Фабри
90
0
Начо
Начо
90
0
Паулао
Паулао
90
0
Дорадо
Хосе Антонио Дорадо
56'
56'
90
0
Нельсон
Маркос Нельсон
90
0
Хуанма
Хуанма
72
0
Ириней
Ириней
69
0
Монтеро
Джефферсон Монтеро
90
0
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
90
0
Кастро
Рубен Кастро
90
0
Молина
Хорхе Молина
51'
51'
60
Запасные
0
Касто
Касто
0
Марио
Марио
0
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
0
Матилья
Хавьер Матилья
0
Посуэло
Алехандро Посуэло
0
Санта Крус
Роке Санта Крус
0
Перейра
Хонатан Перейра
Хетафе
мин
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
0
Мане
Мане
90
0
Торрес
Мигель Торрес
90
0
Диас
Ката Диас
90
0
Валера
Хуан Валера
90
0
Гавилан
Хайме Гавилан
68
0
Каскеро
Франциско Каскеро
90
0
Ласен
Мехди Ласен
90
0
Баррада
Абделазиз Баррада
47
0
Гуиса
Даниэль Гуиса
90
0
Мику
Мику
90
Запасные
0
Кодина
Жорди Кодина
0
Алексис
Алексис
0
Родригес
Хуан Родригес
0
Кастро
Диего Кастро
0
Риос
Педро Риос
0
Сарабия
Пабло Сарабия
0
Арисменди
Хавьер Арисменди