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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Касадесус 41
Марти 52
Касадесус 65
Нуньеш 67
4:0
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Примера, 24 тур
Примера,
24 тур
Испания
19 февр. 2012, 20:00 МСК
19.02.2012, 20:00 МСК
воскресенье
Составы
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Касерес
Пабло Касерес
90
0
Рамис
Иван Рамис
90
0
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
67'
67'
90
0
Креспи
Марти Креспи
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
90
0
Марти
Хосе Луис Марти
52'
52'
90
0
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
90
0
Перейра
Мишель Перейра
90
0
Касадесус
Виктор Касадесус
41'
65'
41', 65'
90
0
Хемед
Томер Хемед
90
Запасные
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
0
Зуиверлон
Джанни Зуиверлон
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
0
Пина
Томас Пина
0
Нсуе
Эмилио Нсуе
0
Огунжими
Марвин Огунжими
0
Хименес
Альваро Хименес
Вильярреал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Ориоль
Хоан Ориоль
90
0
Гонсало
Гонсало
90
0
Гаспар
Марио Гаспар
90
0
Мусаччио
Матео Мусаччио
90
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
46
0
Сенна
Маркос Сенна
90
0
Валеро
Борха Валеро
90
0
Бруно
Бруно
90
0
Кани
Кани
69
0
Рубен
Марко Рубен
81
Запасные
0
Санчес
Сесар Санчес
0
Марчена
Карлос Марчена
0
Сапата
Кристиан Сапата
0
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
0
Кастеллани
Гонсало Кастеллани
0
Перес
Эрнан Перес
0
Мартинуччо
Алехандро Мартинуччо