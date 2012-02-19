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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Севилья
Севилья
Медель 16
Троховски 90
2:0
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Примера, 24 тур
Примера,
24 тур
Испания
19 февр. 2012, -:- МСК
19.02.2012, -:- МСК
воскресенье
Составы
Севилья
мин
0
Палоп
Андрес Палоп
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Спахич
Эмир Спахич
90
0
Фасио
Федерико Фасио
90
0
Коке
Коке
90
0
Ракитич
Иван Ракитич
90
0
Рейес
Хосе Антонио Рейес
66
0
Медель
Гари Медель
16'
16'
90
0
Навас
Хесус Навас
90
0
Кануте
Фредерик Кануте
72
0
Негредо
Альваро Негредо
80
Запасные
0
Варас
Хави Варас
0
Кала
Кала
0
Луна
Антонио Луна
0
Троховски
Петр Троховски
90'
0
Кампанья
Хосе Кампанья
0
Ману
Ману
0
Диавара
Папа Бабакар Диавара
Осасуна
мин
0
Андрес
Андрес
90
0
Фланьо
Мигель Фланьо
90
0
Серхио
Серхио
90
0
Райтала
Юкка Райтала
90
0
Бертран
Марк Бертран
90
0
Некунам
Джавад Некунам
90
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
0
Лоло
Лоло
46
0
Сехудо
Альваро Сехудо
77
0
Нино
Нино
90
0
Лекич
Деян Лекич
46
Запасные
0
Риесго
Асьер Риесго
0
Дамиа
Абелья Дамиа
0
Роверсио
Роверсио
0
Сатрустеги
Энеко Сатрустеги
0
Лама
Ролан Лама
0
Тимор
Давид Тимор
0
Бальде
Ибрахима Бальде