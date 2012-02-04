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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Кастро 24
1:0
Матч завершен
Бетис
Севилья
Примера, 22 тур
Примера,
22 тур
Испания
4 февр. 2012, 20:00 МСК
4.02.2012, 20:00 МСК
суббота
Составы
Мальорка
мин
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
90
0
Касерес
Пабло Касерес
90
0
Рамис
Иван Рамис
90
0
Чико
Чико
90
0
Сендрос
Пабло Сендрос
68
0
Кастро
Гонсало Кастро
24'
24'
90
0
Марти
Хосе Луис Марти
90
0
Пина
Томас Пина
84
0
Перейра
Мишель Перейра
90
0
Касадесус
Виктор Касадесус
90
0
Хемед
Томер Хемед
63
Запасные
0
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
0
Виктор
Жоао Виктор
0
Энрих
Серхио Энрих
0
Нсуе
Эмилио Нсуе
0
Огунжими
Марвин Огунжими
0
Хименес
Альваро Хименес
Бетис
мин
0
Касто
Касто
90
0
Марио
Марио
90
0
Паулао
Паулао
90
0
Мартинес
Алехандро Мартинес
90
0
Чика
Хавьер Чика
46
0
Хуанма
Хуанма
90
0
Ириней
Ириней
53
0
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
90
0
Посуэло
Алехандро Посуэло
78
0
Санта Крус
Роке Санта Крус
90
0
Кастро
Рубен Кастро
90
Запасные
0
Фабри
Фабри
0
Дорадо
Хосе Антонио Дорадо
0
Монтеро
Джефферсон Монтеро
0
Севилья
Сальвадор Севилья
0
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
0
Перейра
Хонатан Перейра
0
Молина
Хорхе Молина