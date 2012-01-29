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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Леванте
Валенсия
Суарес 90
1:2
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Гуиса 32
Кастро 82
Примера, 21 тур
Примера,
21 тур
Испания
29 янв. 2012, 18:00 МСК
29.01.2012, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Леванте
мин
0
Мунуа
Густаво Мунуа
90
0
Дель Орно
Асьер Дель Орно
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
0
Вента
Хави Вента
90
0
Ботельо
Педро Ботельо
69
0
Торрес
Хавьер Торрес
83
0
Фаринос
Франциско Фаринос
90
0
Суарес
Рубен Суарес
90'
90'
90
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
80
0
Коне
Аруна Коне
90
Запасные
0
Коронадо
Пабло Коронадо
0
Нано
Нано
0
Кабрал
Густаво Кабрал
0
Серрано
Оскар Серрано
0
Пальярдо
Мигель Пальярдо
0
Иборра
Висенте Иборра
0
Хорда
Рафа Хорда
Хетафе
мин
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
0
Масилела
Тсепо Масилела
90
0
Диас
Ката Диас
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Валера
Хуан Валера
90
0
Гавилан
Хайме Гавилан
60
0
Каскеро
Франциско Каскеро
69
0
Родригес
Хуан Родригес
90
0
Баррада
Абделазиз Баррада
90
0
Гуиса
Даниэль Гуиса
32'
32'
84
0
Мику
Мику
90
Запасные
0
Кодина
Жорди Кодина
0
Торрес
Мигель Торрес
0
Мане
Мане
0
Ласен
Мехди Ласен
0
Кастро
Диего Кастро
82'
0
Перес
Рубен Перес
0
Сарабия
Пабло Сарабия