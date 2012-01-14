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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Севилья
Севилья
0:0
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Примера, 19 тур
Примера,
19 тур
Испания
14 янв. 2012, 20:00 МСК
14.01.2012, 20:00 МСК
суббота
Составы
Севилья
мин
0
Варас
Хави Варас
90
0
Спахич
Эмир Спахич
90
0
Фасио
Федерико Фасио
90
0
Касерес
Мартин Касерес
90
0
Луна
Антонио Луна
90
0
Троховски
Петр Троховски
64
0
Рейес
Хосе Антонио Рейес
90
0
Медель
Гари Медель
90
0
Ману
Ману
55
0
Навас
Хесус Навас
90
0
Негредо
Альваро Негредо
46
Запасные
0
Хулиан
Хулиан
0
Эскюде
Жюльен Эскюде
0
Коке
Коке
0
Ракитич
Иван Ракитич
0
Кампанья
Хосе Кампанья
0
Кануте
Фредерик Кануте
0
Перотти
Диего Перотти
Эспаньол
мин
0
Касилья
Кико Касилья
90
0
Вила
Дидач Вила
90
0
Форлин
Хуан Форлин
90
0
Родригес
Рауль Родригес
90
0
Галан
Эрнесто Галан
90
0
Баэна
Рауль Баэна
90
0
Лопес
Хави Лопес
86
0
Верду
Хоан Верду
90
0
Фонте
Руи Фонте
68
0
Васкес
Альваро Васкес
90
0
Тьеви
Тьеви
52
Запасные
0
Бадия
Эдгар Бадия
0
Морено
Эктор Морено
0
Амат
Жорди Амат
0
Альбин
Хуан Анхель Альбин
0
Вайсс
Владимир Вайсс
0
Гомес
Кристиан Гомес
0
Пандиани
Вальтер Пандиани