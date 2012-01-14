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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Хемед 39
1:2
Матч завершен
Реал
Мадрид
Игуаин 72
Кальехон 85
Примера, 19 тур
Примера,
19 тур
Испания
14 янв. 2012, 22:00 МСК
14.01.2012, 22:00 МСК
суббота
Составы
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Касерес
Пабло Касерес
90
0
Рамис
Иван Рамис
90
0
Чико
Чико
90
0
Сендрос
Пабло Сендрос
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
90
0
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
87
0
Виктор
Жоао Виктор
90
0
Перейра
Мишель Перейра
90
0
Касадесус
Виктор Касадесус
84
0
Хемед
Томер Хемед
39'
39'
85
Запасные
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
0
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
0
Бигас
Педро Бигас
0
Марти
Хосе Луис Марти
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
0
Нсуе
Эмилио Нсуе
0
Огунжими
Марвин Огунжими
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Марсело
Марсело
59
0
Рамос
Серхио Рамос
90
0
Пепе
Пепе
90
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
59
0
Роналду
Криштиану Роналду
90
0
Алонсо
Хаби Алонсо
90
0
Диарра
Лассана Диарра
46
0
Озил
Месут Озил
90
0
Кальехон
Хосе Кальехон
85'
85'
90
0
Бензема
Карим Бензема
90
Запасные
0
Адан
Антонио Адан
0
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
0
Варан
Рафаэль Варан
0
Кака
Кака
0
Шахин
Нури Шахин
0
Гранеро
Эстебан Гранеро
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
72'