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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
Ланцаро 39
1:1
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Паредес 78
Примера, 19 тур
Примера,
19 тур
Испания
14 янв. 2012, 20:00 МСК
14.01.2012, 20:00 МСК
суббота
Составы
Сарагоса
мин
0
Роберто
Роберто
90
0
Да Силва
Пауло Да Силва
90
0
Паредес
Хавьер Паредес
78'
78'
90
0
Ланцаро
Маурицио Ланцаро
39'
39'
90
0
Обрадович
Иван Обрадович
90
0
Лафита
Анхель Лафита
73
0
Томас
Антонио Томас
90
0
Сукулини
Франко Сукулини
85
0
Микаэл
Рубен Микаэл
90
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
90
0
Поштига
Элдер Поштига
90
Запасные
0
Франко
Леонардо Франко
0
Мейра
Фернанду Мейра
0
Пинтер
Адам Пинтер
0
Абрахам
Абрахам
0
Хорхе Лопес
Хорхе Лопес
0
Хуан Карлос
Хуан Карлос
0
Ориоль
Эду Ориоль
Хетафе
мин
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
0
Масилела
Тсепо Масилела
90
0
Диас
Ката Диас
90
0
Рафа
Рафа
90
0
Валера
Хуан Валера
90
0
Каскеро
Франциско Каскеро
72
0
Мичел
Мичел
90
0
Баррада
Абделазиз Баррада
90
0
Риос
Педро Риос
59
0
Гуиса
Даниэль Гуиса
90
0
Мику
Мику
90
Запасные
0
Кодина
Жорди Кодина
0
Лопо
Альберто Лопо
0
Родригес
Хуан Родригес
0
Гавилан
Хайме Гавилан
0
Ласен
Мехди Ласен
0
Кастро
Диего Кастро
0
Леон
Педро Леон