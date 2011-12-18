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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Осасуна
Памплона
Бальде 75
Серхио 83
2:1
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Рубен 64
Примера, 17 тур
Примера,
17 тур
Испания
18 дек. 2011, 20:00 МСК
18.12.2011, 20:00 МСК
воскресенье
Составы
Осасуна
мин
0
Андрес
Андрес
90
0
Дамиа
Абелья Дамиа
90
0
Сатрустеги
Энеко Сатрустеги
90
0
Фланьо
Мигель Фланьо
90
0
Серхио
Серхио
83'
83'
90
0
Лама
Ролан Лама
90
0
Некунам
Джавад Некунам
90
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
73
0
Гарсия
Рауль Гарсия
34
0
Нино
Нино
70
0
Бальде
Ибрахима Бальде
75'
75'
90
Запасные
0
Риесго
Асьер Риесго
0
Роверсио
Роверсио
0
Лоло
Лоло
0
Тимор
Давид Тимор
0
Анунсиатта
Хавьер Фернандес Анунсиатта
0
Сехудо
Альваро Сехудо
0
Лекич
Деян Лекич
Вильярреал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Ориоль
Хоан Ориоль
90
0
Сапата
Кристиан Сапата
90
0
Гаспар
Марио Гаспар
90
0
Мусаччио
Матео Мусаччио
84
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
90
0
Сенна
Маркос Сенна
82
0
Валеро
Борха Валеро
90
0
Бруно
Бруно
90
0
Кани
Кани
90
0
Рубен
Марко Рубен
64'
64'
90
Запасные
0
Санчес
Сесар Санчес
0
Гонсало
Гонсало
0
Лопес
Анхель Лопес
0
Нилмар
Нилмар
0
Перес
Эрнан Перес
0
Хоселу
Хоселу