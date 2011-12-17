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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Рамис 10
1:2
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Баррада 28
Баррада 44
Примера, 17 тур
Примера,
17 тур
Испания
17 дек. 2011, 20:00 МСК
17.12.2011, 20:00 МСК
суббота
Составы
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Касерес
Пабло Касерес
90
0
Рамис
Иван Рамис
10'
10'
90
0
Чико
Чико
90
0
Сендрос
Пабло Сендрос
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
77
0
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
90
0
Пина
Томас Пина
61
0
Перейра
Мишель Перейра
90
0
Касадесус
Виктор Касадесус
90
0
Хименес
Альваро Хименес
46
Запасные
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
0
Бигас
Педро Бигас
0
Марти
Хосе Луис Марти
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
0
Виктор
Жоао Виктор
0
Нсуе
Эмилио Нсуе
0
Хемед
Томер Хемед
Хетафе
мин
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
0
Масилела
Тсепо Масилела
90
0
Торрес
Мигель Торрес
90
0
Диас
Ката Диас
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Каскеро
Франциско Каскеро
90
0
Родригес
Хуан Родригес
90
0
Баррада
Абделазиз Баррада
28'
44'
28', 44'
83
0
Риос
Педро Риос
90
0
Гуиса
Даниэль Гуиса
76
0
Мику
Мику
90
Запасные
0
Кодина
Жорди Кодина
0
Мане
Мане
0
Альбертацци
Микеланжело Альбертацци
0
Гавилан
Хайме Гавилан
0
Ласен
Мехди Ласен
0
Сарабия
Пабло Сарабия
0
Колунга
Адриан Колунга